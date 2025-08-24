Новости общества

В России за сутки потушено 17 лесных пожаров

09:45, 24.08.2025

Продолжается борьба с 37 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидированы 17 лесных пожаров на территории 11 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 37 лесных пожаров в 8 регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 439 человек, 91 единица техники и 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 70 воздушных судов.

На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах, особый противопожарный режим действует в 58 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Согласно статистике, с начала года 70,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева

