В России за сутки потушено 17 лесных пожаров

Продолжается борьба с 37 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидированы 17 лесных пожаров на территории 11 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 37 лесных пожаров в 8 регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 439 человек, 91 единица техники и 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 70 воздушных судов.



На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах, особый противопожарный режим действует в 58 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 70,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева