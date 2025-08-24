Минобороны: за ночь над Татарстаном уничтожили беспилотники

Всего были перехвачены и уничтожены 95 украинских БПЛА над территориями 15 регионов России

Фото: Татьяна Демина

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские БПЛА над территорией Татарстана. Об этом сообщило Минобороны.

Всего, по данным ведомства, за ночь были перехвачены и уничтожены 95 украинских БПЛА над территориями 15 регионов России, включая Брянскую, Тверскую, Калужскую, Орловскую, Тамбовскую, Новгородскую, Белгородскую, Ростовскую, Курскую, Смоленскую, Самарскую, Ленинградскую области, Республики Крым и Татарстан.

Информация о конкретном количестве БПЛА, сбитых над территорией Татарстана, не приводится.

Рената Валеева