В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
Аэропорт Бегишево вернулся к штатной работе
В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность», введенный ранее для обеспечения безопасности.
Кроме того, в нижнекамском аэропорту «Бегишево» отменен режим «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов перестали действовать в 08:07 по московскому времени, о чем сообщили в мобильном приложении МЧС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».