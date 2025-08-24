Новости общества

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

08:15, 24.08.2025

Аэропорт Бегишево вернулся к штатной работе

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность», введенный ранее для обеспечения безопасности.

Кроме того, в нижнекамском аэропорту «Бегишево» отменен режим «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов перестали действовать в 08:07 по московскому времени, о чем сообщили в мобильном приложении МЧС.

Рената Валеева

