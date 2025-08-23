Журналист Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни

В Москве скончался известный журналист Кирилл Вышинский. Он занимал ключевые должности в медиахолдинге «Россия сегодня» как исполнительный директор и был членом Совета по правам человека при президенте РФ. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, пишет РИА «Новости».

Кирилл Вышинский, родившийся в Днепропетровске в 1967 году, после окончания филологического факультета Днепропетровского университета и службы в армии, преподавал русский язык и литературу. В 1996 году он начал карьеру в журналистике, работая на «11-м канале» в Днепропетровске. С 1999 по 2006 год работал на ICTV, где вел программу «На самом деле». В 2006 году перешел в ВГТРК, а после 2014 года стал руководителем РИА «Новости Украина».

Широкую известность Вышинский получил в 2018 году, когда был арестован на Украине по обвинению в государственной измене, будучи на тот момент главным редактором РИА «Новости Украина». Спустя более года заключения, в 2019 году, его освободили в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Освобождение Вышинского состоялось в августе 2019 года и было частью подготовки к обмену по формуле «35 на 35». Тогда пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что Вышинский согласился на такой формат, написав об этом в Twitter.

Арест журналиста произошел в середине мая 2018 года. Его подозревали в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На тот момент он находился в СИЗО Херсона, и в феврале 2019 года суд продлил ему арест до 8 апреля.

К марту 2019 года следствие по его делу было завершено, и материалы передали в суд. Сам Вышинский ознакомился с обвинительным актом, о чем сообщал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Анастасия Фартыгина