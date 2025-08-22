Казанская фирма заплатит 100 тысяч за незаконные работы на историческом здании

Директор компании ранее уже была оштрафована на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение, однако работы на историческом здании продолжились

Компания в Казани оштрафована на 100 тыс. рублей за проведение строительных работ без разрешения на объекте культурного наследия — доме №17 на улице Тельмана. Об этом сообщила прокуратура Вахитовского района, проводившая проверку.

— Организация осуществляла строительные работы… без соответствующего разрешения компетентного органа, — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.14 КоАП РФ, касающейся проведения работ на объектах культурного наследия без разрешения. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина