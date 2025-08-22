Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России разработал проект приказа, который увеличивает список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2025 году, пишет Интерфакс.

Теперь альтернативную службу можно будет проходить в должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника. Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1 671 до 1 792.

— Общее число профессий для альтернативно служащих теперь составит 271, — заявили в Минтруде. Проект приказа уже размещен на федеральном портале для общественного обсуждения, которое завершится 6 сентября.

Министерство напоминает, что списки профессий формируются ежегодно, и информация о гражданах, заменивших военную службу на альтернативную, передается Минобороны. На основе этих данных Роструд составит план направления граждан для прохождения альтернативной службы и проведет отбор рабочих мест.



Анастасия Фартыгина