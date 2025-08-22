Госдума предложила модернизировать сети для решения проблемы отключения горячей воды летом

Первый зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев привел в пример новые районы с собственными котельными, где горячую воду не отключают в летний период

В России проблему отключения горячей воды летом можно решить за счет модернизации сетей, сообщил ТАСС Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он заявил, что «постепенная модернизация всех сетей приведет к улучшению ситуации, если правильно организовать процессы».

Кошелев привел в пример новые районы с собственными котельными, где горячую воду не отключают в летний период. По его мнению, такие локальные объекты помогут избежать постоянных отключений.

Кроме того, депутат считает, что возрождение доходных домов может помочь в развитии инфраструктуры за счет привлечения частного капитала. По его словам, отличие этих домов от арендного жилья заключается в наличии отдельного статуса и прозрачном ценообразовании, что создаст привлекательные условия для инвесторов.

Однако Кошелев уточнил, что назвать конкретные сроки прекращения отключений сложно, так как ситуация различается в регионах. Отключения горячей воды летом необходимы для подготовки систем теплоснабжения к зиме, и их продолжительность, как правило, составляет около 14 дней. Полный отказ от отключений пока невозможен в централизованной системе, но установка независимых водонагревателей может помочь частично решить проблему.

Анастасия Фартыгина