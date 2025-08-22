Заведение «Роллар» довело до больницы 23 человека: управляющую ждет суд за сальмонеллез

Фото: Мария Зверева

В Альметьевске 28-летняя женщина, управлявшая заведением «Роллар», обвиняется в нарушении санитарных правил: в результате ее халатности 23 человека заразились сальмонеллезом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в апреле 2025 года управляющая проигнорировала меры безопасности при приготовлении и продаже пищи. В результате с 11 по 16 апреля в больницу обратились 23 человека с симптомами инфекционного заболевания, вызванного бактериями рода Salmonella, после употребления блюд в ее заведении.

Уголовное дело, возбужденное под контролем прокуратуры, направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Накануне управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило «Реальному времени» о выявлении сальмонеллы в продукции птицефабрики «Акашевская» в ходе контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, проведенных в текущем году.

Анастасия Фартыгина