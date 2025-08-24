Татарстан доработает региональные информационные системы за 13 млн рублей

В рамках проекта будут улучшены четыре системы, в том числе «Татсфера»

В Татарстане планируется доработка региональных информационных систем. Она будет направлена на улучшение работы электронных сервисов для граждан. Заказчиком данного проекта выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ», что стало известно из документов на официальном сайте госзакупок.

Главная цель обновления — создание единой системы обмена данными между различными ведомствами.

В рамках проекта будут усовершенствованы четыре ключевые системы: платформа для госуслуг, система электронного документооборота, информационная система «ТАТСФЕРА» и комплекс для межведомственного взаимодействия.

Разработчики гарантируют, что сервисы будут доступны 99,5% времени, а в случае сбоев их устранят не более чем за 8 часов. Модернизацию планируют завершить к 15 декабря 2025 года. Общая сумма госзакупки составляет более 13 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Татарстане модернизируют информационную систему АПК. На это будет выделено 46 млн рублей.



Наталья Жирнова