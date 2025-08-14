Энгелю Фаттахову продлили арест на полгода

Где судить бывшего вице-премьера Татарстана — решит Верховный суд РТ

Сегодня в Актанышском суде Татарстана прошло предварительное заседание по уголовному делу бывшего главы района и экс-вице-премьера — министра образования республики Энгеля Фаттахова. На нем арест обвиняемого продлили до 7 февраля 2026 года, и приняли решение — передать материалы в Верховный суд РТ для изменения подсудности, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Основанием для направления материалов в вышестоящую инстанцию стало ходатайство прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Он фактически заявил отвод всему составу Актанышского суда, попросив для большей объективности перести процесс в любой другой федеральный суд республики. Поскольку местом вменяемых Фаттахову преступлений силовики считают именно Актанышский район, то встал вопрос об изменении подсудности. Который в данном случае должен решать только Верховный суд Татарстана.

Материалы по экс-главе Актаныша поступили в райсуд 7 августа — на следующий день после утверждения обвинения прокурором Татарстана по четырем эпизодам взяток на общую сумму в 26 млн рублей и двум фактам превышения полномочий с установленным сотрудниками СК ущербом свыше 160 млн рублей. В том числе — эпизод со взяткой в 14 млн рублей путем проведения реконструкции дома обвиняемого в Актаныше, и эпизод превышения с безвозмездным отчуждением в пользу семейной агрофирмы «Чишма» чужого имущества на 157 млн рублей.

Обвинения в свой адрес бывший чиновник не признает. С мая минувшего года он содержится в СИЗО. За это время прокуратура через суд добилась изменения формулировки его отставки с поста районного депутата, если ранее причиной указывалось собственное желание, то теперь это утрата доверия.