В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 23 августа
Ожидается сильный ветер с порывами 15—17 м/с
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики 23 августа.
По данным синоптиков, в течение суток 23 августа в Татарстане местами ожидаются:
- ночью и утром — туман;
- ночью и днем — сильный ветер с порывами 15—17 м/с (в Казани днем также ожидаются порывы до 17 м/с); гроза.
Подробнее о погоде с 22 по 26 августа — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».