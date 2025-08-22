Новости общества

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 23 августа

12:47, 22.08.2025

Ожидается сильный ветер с порывами 15—17 м/с

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики 23 августа.

По данным синоптиков, в течение суток 23 августа в Татарстане местами ожидаются:

  • ночью и утром — туман;
  • ночью и днем — сильный ветер с порывами 15—17 м/с (в Казани днем также ожидаются порывы до 17 м/с); гроза.

Подробнее о погоде с 22 по 26 августа — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

