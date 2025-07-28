В ноябре татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя

Это связано с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства

Фото: Динар Фатыхов

С 27 октября по 1 ноября россияне будут работать 6 дней подряд из-за переноса выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства. Информация содержится в производственном календаре РФ на 2025 год.

В связи с этим россияне в связи с празднованием Дня народного единства будут отдыхать три дня подряд. 1 и 5 ноября будут сокращенными рабочими днями.

Кроме того, в августе татарстанцев ждет еще один сокращенный день — 29 августа по случаю Дня республики, который отметят 30 августа.

Дарья Сайфиева