В ноябре татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя
Это связано с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства
С 27 октября по 1 ноября россияне будут работать 6 дней подряд из-за переноса выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства. Информация содержится в производственном календаре РФ на 2025 год.
В связи с этим россияне в связи с празднованием Дня народного единства будут отдыхать три дня подряд. 1 и 5 ноября будут сокращенными рабочими днями.
Кроме того, в августе татарстанцев ждет еще один сокращенный день — 29 августа по случаю Дня республики, который отметят 30 августа.
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