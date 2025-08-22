В Казани введут ограничения движения из-за «Казанского национального полумарафона»

Фото: Динар Фатыхов

5 октября 2025 года в Казани состоятся всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». В связи с проведением мероприятия и в целях обеспечения безопасности участников и зрителей, будет введено временное ограничение движения транспортных средств на ряде улиц города.

Ограничения начнут действовать с 16:00 4 октября и продлятся до 11:30 5 октября 2025 года.

Основные ограничения движения:

4 октября с 16:00 до 5 октября 11:30: ул. Кремлевская Набережная (муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки).

5 октября с 06:00 до 10:00:

ул. Вишневского (в обоих направлениях от съезда с ул. Н.Ершова до моста «Миллениум»);

мост «Миллениум» (полное ограничение);

ул. Подлужная (от ул. Толстого до моста «Миллениум»);

ул. Ф.Амирхана (от заезда в тоннель на мост Миллениум до моста «Миллениум», полное ограничение в обоих направлениях);

автомобильная дорога под мостом «Миллениум» (от ул. С.Хакима у Ривьеры до улицы между домами А.Козина 2 и Ф.Амирхана 1Г);

ул. Ф.Амирхана (от ул. Козина д.2 до ул. С.Хакима).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

5 октября с 06:00 до 10:30:

ул. С.Хакима (от ул. Ф.Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, ограничение в обоих направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А.Козина и ул. Нигматуллина);

Чистопольское кольцо (от съезда на ул. С.Хакима до съезда на ул. Чистопольская, ограничение двух правых полос);

ул. Чистопольская (от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «АкБарс-Арена», ограничение трех правых полос);

вокруг стадиона «АкБарс-Арена» (полное ограничение).

5 октября с 06:00 до 11:00: ул. С.Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф.Амирхана, ограничение в обоих направлениях).

5 октября с 06:30 до 11:30:

ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская, приостановление движения в обоих направлениях);

Кремлевская дамба (от ул. С.Хакима до ул. Ташаяк, приостановление движения в обоих направлениях);

ул. Пролетарская (приостановление движения в обоих направлениях);

подъем с ул. Батурина на Кремлёвскую дамбу;

съезд с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной;

автомобильная дорога (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (Площадь Тысячелетия), приостановление движения в обоих направлениях);

автомобильная дорога (съезд по направлению от площади Тысячелетия до ул. Батурина);

ул. Батурина (от ул. К.Маркса до Кремлевской набережной, ограничение движения в обоих направлениях);

Кремлевская набережная (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, ограничение движения в обоих направлениях).

Рената Валеева