В Казани введут ограничения движения из-за «Казанского национального полумарафона»
Ограничения начнут действовать с 16:00 4 октября и продлятся до 11:30 5 октября.
5 октября 2025 года в Казани состоятся всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». В связи с проведением мероприятия и в целях обеспечения безопасности участников и зрителей, будет введено временное ограничение движения транспортных средств на ряде улиц города.
Ограничения начнут действовать с 16:00 4 октября и продлятся до 11:30 5 октября 2025 года.
Основные ограничения движения:
- 4 октября с 16:00 до 5 октября 11:30: ул. Кремлевская Набережная (муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки).
5 октября с 06:00 до 10:00:
- ул. Вишневского (в обоих направлениях от съезда с ул. Н.Ершова до моста «Миллениум»);
- мост «Миллениум» (полное ограничение);
- ул. Подлужная (от ул. Толстого до моста «Миллениум»);
- ул. Ф.Амирхана (от заезда в тоннель на мост Миллениум до моста «Миллениум», полное ограничение в обоих направлениях);
- автомобильная дорога под мостом «Миллениум» (от ул. С.Хакима у Ривьеры до улицы между домами А.Козина 2 и Ф.Амирхана 1Г);
- ул. Ф.Амирхана (от ул. Козина д.2 до ул. С.Хакима).
5 октября с 06:00 до 10:30:
- ул. С.Хакима (от ул. Ф.Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, ограничение в обоих направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А.Козина и ул. Нигматуллина);
- Чистопольское кольцо (от съезда на ул. С.Хакима до съезда на ул. Чистопольская, ограничение двух правых полос);
- ул. Чистопольская (от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «АкБарс-Арена», ограничение трех правых полос);
- вокруг стадиона «АкБарс-Арена» (полное ограничение).
5 октября с 06:00 до 11:00: ул. С.Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф.Амирхана, ограничение в обоих направлениях).
5 октября с 06:30 до 11:30:
- ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская, приостановление движения в обоих направлениях);
- Кремлевская дамба (от ул. С.Хакима до ул. Ташаяк, приостановление движения в обоих направлениях);
- ул. Пролетарская (приостановление движения в обоих направлениях);
- подъем с ул. Батурина на Кремлёвскую дамбу;
- съезд с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной;
- автомобильная дорога (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (Площадь Тысячелетия), приостановление движения в обоих направлениях);
- автомобильная дорога (съезд по направлению от площади Тысячелетия до ул. Батурина);
- ул. Батурина (от ул. К.Маркса до Кремлевской набережной, ограничение движения в обоих направлениях);
- Кремлевская набережная (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, ограничение движения в обоих направлениях).
