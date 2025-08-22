В Госдуме предложили ввести обязательное страхование для альпинистов в России

Депутат привел в пример Непал, где каждый иностранный альпинист обязан оформить страховку, покрывающую спасательные операции

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов выступил с инициативой введения в России обязательного страхования альпинистов перед восхождениями. По мнению парламентария, это позволит снизить нагрузку на региональные спасательные службы и обеспечить финансовую защиту альпинистов в случае несчастных случаев.

— На мой взгляд, в условиях роста интереса к экстремальному туризму в России введение обязательного страхования альпинистов — вопрос назревший, — заявил Кривоносов в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время страхование альпинистов является добровольным, в отличие от обязательного страхования для туристов, выезжающих за границу.

Депутат привел в пример Непал, где каждый иностранный альпинист обязан оформить страховку, покрывающую спасательные операции, а также Швейцарию и Австрию, где действует система обязательных взносов в горноспасательные службы.



Реальное время / realnoevremya.ru

— Такая мера позволит разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которым сегодня приходится выполнять дорогостоящие работы за счет бюджета, — уверен Кривоносов.

Актуальность вопроса возросла в связи с участившимися трагическими инцидентами в горах. В последние дни произошло несколько резонансных происшествий с альпинистами, в том числе гибель двух альпинистов из Перми в Кабардино-Балкарии, операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии и гибель российского альпиниста Алексея Ермакова на пике Хан-Тенгри.

В случае гибели Ермакова вывоз тела покроет страховка, в то время как в ситуации с пермскими альпинистами был объявлен сбор средств на оплату вертолета и поисково-спасательных работ.

Рената Валеева