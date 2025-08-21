В Казани установили мировой рекорд по брейкингу
На международном турнире по уличному искусству 80 человек одновременно исполнили элемент под названием air twist
В Казани был установлен новый мировой рекорд по брейкингу.
- На международном турнире по уличному искусству 80 человек одновременно исполнили зрелищный элемент под названием air twist.
Air twist (эйр твист), также известный как air track, является сложным элементом в брейк-дансе. Он характеризуется тем, что ноги танцора не касаются земли, и они постоянно выполняют маховые движения по окружности в воздухе, что позволяет поддерживать тело в положении, близком к горизонтальному. Этот элемент требует от исполнителя высокой степени мастерства и физической подготовки.
