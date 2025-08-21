Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 22 августа

17:52, 21.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 22 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,15 рубля, а евро — на 0,03 рубля, юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,25 рубля;
  • евро — 93,50 рубля;
  • юань — 11,16 рубля.
Анастасия Фартыгина

