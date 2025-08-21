Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 22 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Доллар вырос на 0,15 рубля, а евро — на 0,03 рубля, юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,25 рубля;
- евро — 93,50 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
