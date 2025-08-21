В Татарстане внедрили биометрический пропуск в школы
Григоренко подчеркнул, что использование биометрии является добровольным и осуществляется только с согласия родителей
Республика Татарстан стала одним из первых регионов России, где начал действовать сервис прохода в школы с использованием биометрической идентификации. На данный момент технология распознавания лиц установлена в 20 школах региона. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
— В Татарстане, в одном из первых субъектов Российской Федерации, уже в 20 школах запущен сервис прохода в школу при помощи биометрии по лицу, — сказал Григоренко журналистам на форуме в Казани.
По словам вице-премьера, биометрический пропуск в школу не только повышает удобство, но и обеспечивает дополнительную безопасность, позволяя отслеживать местонахождение ребенка. Григоренко подчеркнул, что использование биометрии является добровольным и осуществляется только с согласия родителей.
В селе Сокуры Лаишевского района завершено строительство нового корпуса многопрофильного лицея им. Г.Р. Державина.
