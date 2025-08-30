Истории победителей лотерей от «Столото» ко Дню Республики Татарстан

Совокупная сумма выигрышей участников лотерей от «Столото» из Татарстана с января по июнь 2025 года составила более 860 млн рублей

Фото: Реальное время

Республика Татарстан ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых везучих регионов России по версии «Столото». Так, по данным «Столото», в первом полугодии 2025 года регион занял седьмую строчку рейтинга самых везучих субъектов РФ. Совокупная сумма выигрышей участников лотерей от «Столото» из Татарстана с января по июнь 2025 года составила более 860 млн рублей. Лотерейными миллионерами в текущем году уже стали 13 жителей Татарстана, а еще семь счастливчиков выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В День Республики Татарстан, который отмечается 30 августа, рассказываем о самых везучих жителях региона предыдущих лет. В их числе учитель английского языка Альфия Ялышева*, пенсионер Мидхат Ханнанов* и инженер-энергетик Диана Терехина*. Все они уже получили свои выигрыши и поделились, на что потратили призовые средства.

На выигрыш в лотерею купила дом у моря

В 2023 году учитель английского языка и по совместительству завуч Альфия Ялышева из небольшого села Республики Татарстан купила в мобильном приложении «Столото» билет на 289700-й тираж лотереи «Рапидо»** и выиграла 18 110 771 рубль. В розыгрыше победную комбинацию чисел угадали сразу два участника, и суперприз размером 36 221 542 рубля поделился поровну. Крупно повезло не только Альфие, но и участнику из Московской области.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Выигрыш Альфия получила в срок в соответствии с законодательством и спустя время рассказала, на что потратила денежные средства.

— После победы я вздохнула с облегчением, ведь давно хотела помочь сыну с ипотекой. Подарила ему 5 млн рублей на ее закрытие, — рассказывает женщина. — На оставшиеся средства приобрела дом в Анапе, возле моря.

Альфия начала участвовать в лотереях два года назад и до многомиллионной победы никому не рассказывала о своем увлечении, но сейчас женщина всем рекомендует испытывать свою удачу.

— Я благодарна лотерее! Ребята, играйте в лотереи от «Столото», ведь это настоящая, честная игра! — говорит Альфия.

Сделал подарки родным и благоустроил участок

Житель города Альметьевска Мидхат Ханнанов — счастливый дедушка четырех внуков, а еще — лотерейный миллионер. В 2024 году мужчина купил в фирменной точке продаж «Столото» билет моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс» и выиграл 5 000 000 рублей.

Мидхат 20 лет проработал бурильщиком в нефтедобывающей компании. После выхода на пенсию он проводит время с внуками. Мидхат Кыяметдинович участвовал в гослотереях ради исполнения мечты: он хотел выиграть суперприз и поделиться им с внуками.

— Получив призовые средства на счет, сразу перевел каждому внуку по 250 тысяч. Оставшиеся средства я потратил на благоустройство частного дома, где живу: сделал крышу, выложил двор брусчаткой и переделал беседку, — рассказывает мужчина.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Ко Дню Республики Татарстан Мидхат Кыяметдинович пожелал своим землякам надеяться и выигрывать в лотереях от «Столото».

Как потратить выигрыш — придумала заранее

В 2024 году жительница Казани Диана Терехина в фирменном магазине «Столото» впервые купила три билета «Жилищной лотереи» и только спустя неделю после розыгрыша узнала, что по итогам 573-го тиража выиграла 3 333 333 рубля.

— У нас в квартире шел ремонт. И только через неделю после окончания строительных работ я обнаружила на полке три моих билета! — говорит Диана.

Выигрыш девушка потратила так, как и планировала изначально после новости о победе.

— После перечисления средств была вторая волна эмоций, так как ты выигрыш уже ощущаешь и можешь тратить. На выигранные средства я купила себе синий автомобиль, в цвет теперь моей любимой лотереи, — смеется победительница. — Также, как и планировала, сделала ремонт в ванной комнате и отправилась на отдых в Стамбул! Путешествие прошло незабываемо, хочется вернуться в этот город снова.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Победительница по профессии инженер-энергетик. В выходные девушка любит вышивать крестиком и гулять с семьей в парках родного города. Ко Дню Республики Татарстан лотерейная счастливица сказала своим землякам несколько напутственных слов.

— Хочу пожелать всем не бояться верить, ведь пока не сделаешь хоть маленький шаг, возможно, не произойдет что-то хорошее, — говорит Диана.

Реклама. АО «ТК «Центр».

