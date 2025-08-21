Зажиточные инвесторы Азии усиливают позиции в криптовалютах

Семейные офисы и фонды расширяют долю цифровых активов до 5% портфелей

Богатые семьи и управляющие семейных капиталов в Азии активно наращивают вложения в криптовалюты. Они вдохновлены ростом рынка цифровых активов, улучшением нормативной базы и широкой институциональной поддержкой.

Менеджеры по управлению капиталом отмечают рост запросов от клиентов, а криптобиржи фиксируют значительный рост объемов торгов. Спрос на криптовалютные фонды особенно высок среди инвесторов с высоким уровнем дохода.

Джейсон Хуанг, основатель NextGen Digital Venture, запустил в Сингапуре новый крипто-фонд — Next Generation Fund II. Он собрал более $100 млн за несколько месяцев. Его предыдущий фонд обеспечил 375% дохода менее чем за два года.

Швейцарский банк UBS сообщил: некоторые китайские семейные офисы планируют увеличить долю криптовалют в портфелях до около 5%. Представитель UBS отмечает, что второе и третье поколение таких семей все активнее интересуется виртуальными валютами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рост интереса обусловлен высокими доходами на фоне благоприятных нормативных изменений. В США принят закон GENIUS Act, а в Гонконге — законы по стейблкоинам. Кроме того, курс биткоина преодолел уровень $124 000.

Представитель биржи Gemini отмечает, что криптовалюты стали обязательным элементом диверсифицированного портфеля. Инвесторы начинают понимать разницу между биткоин-ETF и прямым владением токенами.

Сингапурская Revo Digital Family Office рассказала: ранее инвесторы лишь начинали знакомство с биткоином через ETF, а теперь учатся непосредственно владеть активами. Более сложные участники рынка уже используют арбитраж и стратегии market-neutral.

Fidelity International отмечает: биткоин все чаще используется как диверсификатор портфеля, защищающий от макроэкономических рисков благодаря низкой корреляции с акциями и облигациями.

Криптобиржи также выигрывают от этого тренда: число зарегистрированных пользователей на HashKey Exchange в Гонконге выросло на 85% год к году к августу 2025 года. Объемы торгов на трех крупнейших южнокорейских биржах за тот же период выросли на 17%, а среднесуточные объемы — более чем на 20%.

Артем Гафаров