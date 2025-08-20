RT запустит телеканал в Индии для освещения российско-индийских отношений

Телеканал RT планирует запустить новый проект под названием RT India в Нью-Дели до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправительственной комиссии.

Мантуров отметил, что запуск телеканала позволит более подробно освещать события, связанные с российско-индийскими отношениями. Он подчеркнул важность укрепления партнерства в сфере СМИ, добавив: «Это позволит объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире».

