RT запустит телеканал в Индии для освещения российско-индийских отношений
Телеканал RT планирует запустить новый проект под названием RT India в Нью-Дели до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправительственной комиссии.
Мантуров отметил, что запуск телеканала позволит более подробно освещать события, связанные с российско-индийскими отношениями. Он подчеркнул важность укрепления партнерства в сфере СМИ, добавив: «Это позволит объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире».
