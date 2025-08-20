Татарстанская боксерша Галиева сразится с Ван Дамм
Бой пройдет в рамках «Кубка Казанского кремля»
Татарстанская девушка-боксер Гелюса Галиева сразится с Сабриной Ван Дамм в Казани. Бой пройдет в рамках турнира «Кубок Казанского кремля».
Для Сабрины Ван Дамм поединок станет дебютным в профессиональном боксе. Ранее она выступала в смешанных единоборствах. Галиева и Ван Дамм являются татарками по национальности, обе представляют Россию.
Галиева ранее становилась чемпионкой мира среди нефтяных стран и медалисткой Игр стран БРИКС.
Турнир «Кубок Казанского кремля» приурочен ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани.
