Татарстанская боксерша Галиева сразится с Ван Дамм

20:05, 20.08.2025

Бой пройдет в рамках «Кубка Казанского кремля»

Фото: Мария Зверева

Татарстанская девушка-боксер Гелюса Галиева сразится с Сабриной Ван Дамм в Казани. Бой пройдет в рамках турнира «Кубок Казанского кремля».

Для Сабрины Ван Дамм поединок станет дебютным в профессиональном боксе. Ранее она выступала в смешанных единоборствах. Галиева и Ван Дамм являются татарками по национальности, обе представляют Россию.

Галиева ранее становилась чемпионкой мира среди нефтяных стран и медалисткой Игр стран БРИКС.

Турнир «Кубок Казанского кремля» приурочен ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани.

Зульфат Шафигуллин

