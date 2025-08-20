В Казани задержали пьяного водителя питбайка без прав
Питбайк был помещен на охраняемую стоянку
Сегодня в Казани сотрудники мотобатальона Госавтоинспекции остановили питбайк Oxo Motors, которым управлял 34-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГАИ города.
У него не было прав на управление транспортными средствами, также он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На водителя составили несколько административных материалов:
- управление транспортным средством без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);
- управление незарегистрированным транспортом (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ);
- отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ);
- отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).
Питбайк был помещен на охраняемую стоянку.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».