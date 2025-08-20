Новости общества

В Казани задержали пьяного водителя питбайка без прав

19:51, 20.08.2025

Питбайк был помещен на охраняемую стоянку

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани сотрудники мотобатальона Госавтоинспекции остановили питбайк Oxo Motors, которым управлял 34-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГАИ города.

У него не было прав на управление транспортными средствами, также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составили несколько административных материалов:

  • управление транспортным средством без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);
  • управление незарегистрированным транспортом (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ);
  • отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ);
  • отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

Питбайк был помещен на охраняемую стоянку.

Анастасия Фартыгина

