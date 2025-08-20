Активы владельца казанского завода продадут «РусГазДобыче» после решения Путина

В 2012 и 2013 годах в состав группы вошли два татарстанских предприятия: «Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»

Президент России Владимир Путин вывел из временного государственного управления активы «ГМС Нефтемаша» и «Гидромашсервиса». Теперь они будут проданы московской фирме «РусГазДобыча». Обе компании принадлежат «Группе ГМС», которая также контролирует казанский компрессорный завод. Информация об этом распоряжении опубликована на официальном сайте правовых актов.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», с июля текущего года единственным владельцем «РусГазДобычи» является управляющая компания «Фин-Партнер». Ранее, до марта этого года, в списке владельцев значилось ООО «Центр-М», которое принадлежало Аркадию и Борису Ротенбергам.

«Группа ГМС» управляет десятью предприятиями, которые производят насосное и компрессорное оборудование для нефтяной отрасли. В этот дивизион входят такие компании, как АО «Димитровградхиммаш» и его экспортное подразделение, а также другие предприятия, включая ПАО «Томскгазстрой».

В 2012 и 2013 годах в структуру группы вошли два татарстанских завода: «Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа».

Анастасия Фартыгина