Исследование: казанцы чаще всего спорят с друзьями, почти половина использует аргументы, а не крик

Самой популярной тематикой для споров у казанцев являются семейные вопросы, а половина готова отказаться от дискуссии, если осознает возможность проигрыша

Фото: предоставлено фондом «Живой город»

Более четверти казанцев признались, что чаще всего вступают в дискуссии именно с друзьями. В тройку лидеров также вошли родственники и коллеги по работе. Такие результаты показало исследование компании OLIMPBET.

Тематика дискуссий у жителей Казани разнообразна, но лидирующую позицию занимают семейные вопросы — их выбрали 48% опрошенных. Значительное внимание уделяется рабочим вопросам (20%), политике (12%), кино и сериалам (12%), а также спортивным событиям (6%).

Почти две трети участников исследования (62% из числа респондентов) готовы спорить на определенный приз или задание. Самым распространенным видом ставки стали денежные призы — их выбрали 42% опрошенных. На втором месте оказались желания (29%), а на третьем — оплата счета в кафе или ресторане (26%). Примечательно, что каждый третий участник опроса испытывает особое удовольствие от победы в споре.

Исследование показало, что казанцы по-разному ведут себя в спорах: 40% предпочитают спокойное аргументированное обсуждение, тогда как 30% склонны к эмоциональной манере с повышением голоса. При этом 56% опрошенных готовы отказаться от дискуссии при ощущении возможного проигрыша, 26% не терпят перехода на личности, а каждый седьмой избегает конфликтных ситуаций. По мнению участников исследования, главными факторами успеха в спорах являются знание (33%) и интуиция (28%). Примечательно, что 48% опрошенных считают себя умелыми спорщиками: 14% уверены в своем превосходстве в дискуссиях, а 34% оценивают свои навыки как хорошие.

Наталья Жирнова