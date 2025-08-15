Чтение помогает 98% россиян снимать стресс

Среди опрошенных 84% читают каждый день

Литературная платформа «Литнет» провела исследование о влиянии книг на настроение и эмоции. В опросе участвовали 1215 читателей из всех регионов России старше 18 лет. Среди опрошенных 84% сказали, что читают каждый день, 12% открывают книги 3—5 раз в неделю, 2% — один раз в неделю. Кроме этого, 89% отметили, что чтение меняет настроение. У 35% оно всегда улучшается, у 65% — зависит от выбранной книги. Больше половины респондентов (55%) чувствуют спокойствие при начале чтения, 38% — мечтательное состояние, 31% — вдохновение, 30% — задумчивость, 24% — счастье. По 15% отметили скуку или грусть.

Чаще всего настроение поднимают любовные романы — 75%, фэнтези — 66%, приключенческая проза — 38%, эротика — 37% и фантастика — 33%. Детективы выбрали 31% опрошенных. Меньше всего настроение улучшают триллеры и книги о путешествиях — по 5%, биографии — 4%, ужасы — 3%, комиксы — 2%. Среди респондентов 13% не читают произведения, которые могут ухудшить эмоциональное состояние. Сильнее всего книги вызывают смех — 81%, улыбку — 67%, слезы — 63%, грусть — 56%, тревогу — 25%. Только 0,1% не испытывали ярких эмоций от чтения.

В трудные моменты 53% возвращаются к любимым произведениям. Чаще всего это «Мастер и Маргарита», «Джейн Эйр», «Гордость и предубеждение», «Алхимик», «Унесенные ветром», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Плоский мир», «Хроники Нарнии» и «12 стульев». Среди авторов, к которым чаще всего обращаются в сложные периоды, — Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Илья Ильф и Евгений Петров, Джейн Остен, Александр Дюма, Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Сергей Лукьяненко, братья Стругацкие, Агата Кристи, Мария Семенова и Джон Толкин. Также многие респонденты отмечали независимых писателей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А также 92% участников опроса сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны. К примеру, 80% вспомнили, что чтение помогало справиться с переживаниями, 63% встречали в книгах события, похожие на их собственный опыт. И почти все опрошенные (98%) используют чтение для снятия стресса. Во время личных трудностей 76% выбирают книги интуитивно, 12% ориентируются на рецензии, 3% — на советы друзей, 1% — на рекомендации психолога. Почти половина респондентов (42%) отметили, что книги помогают лучше спать, 24% засыпают быстрее, 22% — наоборот, не могут лечь спать, пока не дочитают, а 7% заявили, что постоянное чтение делает их сон спокойнее.

Книги — полезное дополнение к психотерапии, так считают 72% участников опроса, 16% полагают, что в некоторых случаях они могут ее заменить. А 60% уверены, что чтение положительно влияет на эмоциональное состояние и саморазвитие в долгосрочной перспективе. Большинство (73%) согласны, что книги могут продлевать жизнь.

Екатерина Петрова