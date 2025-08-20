Минпросвещения представило список патриотической литературы для внеклассного чтения

Среди них есть произведение «Zа наших»

К началу нового учебного года Минпросвещения подготовило список рекомендованной патриотической литературы для внеклассного чтения школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Методические рекомендации, предназначенные для библиотечных специалистов общеобразовательных организаций, разработаны для оказания практической помощи в модернизации, повышении качества библиотечно-информационного обслуживания и улучшении материально-технического оснащения школьных библиотек.

Эти рекомендации стали результатом заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

— Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников, — подчеркнули в Минпросвещения.

Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1—4-е классы), основная школа (5—9-е классы) и старшая школа (10—11-е классы).

Произведения также сгруппированы по разделам: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».

