Глава Минцифры Татарстана рассказал о новом способе мошенничества с онлайн-играми

Мошенники, представляясь администраторами популярных игр, приглашают детей на видеозвонки, обещая редкие игровые предметы и бонусы

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил жителей республики о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей, увлекающихся онлайн-играми. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мошенники, представляясь администраторами популярных игр, приглашают детей на видеозвонки, обещая редкие игровые предметы и бонусы. В ходе разговора они просят включить демонстрацию экрана телефона, якобы для проверки настроек.

Во время демонстрации экрана мошенники видят SMS с секретным кодом, пришедшим ребенку от злоумышленников. Этот код используется для взлома аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Получив доступ к профилю ребенка, преступники рассылают друзьям и родственникам пострадавшего сообщения с различными видами мошенничества.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с этим Минцифры Татарстана призывает родителей к бдительности и рекомендует следовать следующим правилам, чтобы защитить детей:

Объясните детям, что настоящая администрация игр никогда не связывается с игроками через видеозвонки и не просит включать демонстрацию экрана или сообщать коды из SMS. Ребенок должен знать, что нужно немедленно прекратить любой подозрительный разговор и сообщить о нем родителям. Активируйте двухфакторную аутентификацию во всех важных приложениях и периодически проверяйте список активных сессий в настройках аккаунтов.

— Будьте внимательны и расскажите своим детям о возможных опасностях в интернете, — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Рената Валеева