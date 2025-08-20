Ространснадзор приостановил деятельность пяти нефтеналивных терминалов

Проверки были инициированы после поручения президента Владимира Путина

Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России, после проведения масштабных проверок. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

— Ространснадзором проведены проверки организаций, перегружающих нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе России. Была проведена 21 выездная проверка, в результате приостановлена деятельность пяти терминалов, возбуждено 25 административных дел. Все нарушители также понесли административные наказания, — говорится в сообщении.

Проверки были инициированы после поручения президента Владимира Путина вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России в январе, после заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Минтранс также сообщал о проверках судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, и об оценке соблюдения обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Рената Валеева