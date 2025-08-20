Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

21 страна, включая США, подтвердила участие в «Интервидении-2025»

13:09, 20.08.2025

Организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ

21 страна, включая США, подтвердила участие в «Интервидении-2025»
Фото: скриншот с сайта intervision.world

Участие в Международном конкурсе песни «Интервидение», запланированном на сентябрь 2025 года, подтвердила 21 страна, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил директор по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, пишет RT.

По словам Алимова, организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ.

Состав жюри будет объявлен до 12 сентября.

Участником может стать национальная звезда, не младше 16 лет, обладающая высокой популярностью в своей стране. Конкурсная песня должна отражать общечеловеческие и семейные ценности.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также