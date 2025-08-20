21 страна, включая США, подтвердила участие в «Интервидении-2025»
Организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ
Участие в Международном конкурсе песни «Интервидение», запланированном на сентябрь 2025 года, подтвердила 21 страна, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил директор по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, пишет RT.
По словам Алимова, организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ.
Состав жюри будет объявлен до 12 сентября.
Участником может стать национальная звезда, не младше 16 лет, обладающая высокой популярностью в своей стране. Конкурсная песня должна отражать общечеловеческие и семейные ценности.
