21 страна, включая США, подтвердила участие в «Интервидении-2025»

Организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ

Участие в Международном конкурсе песни «Интервидение», запланированном на сентябрь 2025 года, подтвердила 21 страна, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил директор по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, пишет RT.

По словам Алимова, организаторы также выражают надежду на участие в конкурсе исполнителя из ОАЭ.

Состав жюри будет объявлен до 12 сентября.

Участником может стать национальная звезда, не младше 16 лет, обладающая высокой популярностью в своей стране. Конкурсная песня должна отражать общечеловеческие и семейные ценности.

Рената Валеева