За сутки сбито 217 украинских беспилотников

12:27, 20.08.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Татьяна Демина

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Данные о месте, времени и других обстоятельствах уничтожения целей не приводятся.

18 августа российские силы ПВО за сутки сбили 117 украинских беспилотников и четыре авиабомбы.

Рената Валеева

