За сутки сбито 217 украинских беспилотников
Об этом сообщили в Минобороны
Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Данные о месте, времени и других обстоятельствах уничтожения целей не приводятся.
18 августа российские силы ПВО за сутки сбили 117 украинских беспилотников и четыре авиабомбы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».