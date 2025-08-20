Капремонт детского сада №302 в Казани выполнен более чем наполовину

Это первый ремонт за 53 года его работы

Капремонт детского сада №302 по улице Ярослава Гашека выполнен на 53%. Строители завершили черновые работы, заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю и фасад здания и приступили к чистовой отделке помещений. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в мэрии Казани.

Здание детского сада №302 построено в 1972 году, и это первый ремонт за 53 года его работы. После завершения ремонта в детском саду появятся новые помещения, включая мультипликационную студию и кабинет для занятий с логопедом-дефектологом.

Ход работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения объекта.

— К Новому году мы полностью завершим капитальный ремонт этого детского сада, чтобы наши дети смогли встретить Новый год и провести свои первые утренники уже в обновленном, современном здании, — отметил он.

На период ремонтных работ воспитанники временно переведены во второй корпус садика по улице Голубятникова.

Планируется, что помещения будут выполнены в пастельных, теплых тонах. На первом этаже разместятся музыкальный и спортивный залы, администрация, медицинский кабинет и прачечная, а все группы будут находиться на втором этаже.

Также запланировано масштабное благоустройство прилегающей территории с укладкой газона, заменой асфальта, установкой новых теневых навесов и игровых комплексов.

Особое внимание уделено созданию инклюзивной среды. После завершения ремонта будет открыта специализированная группа для детей с задержкой психического развития. Уже сейчас 10 детей со всего города получили направления в эти группы, где с ними будут заниматься логопеды-дефектологи в отдельном классе для индивидуальных занятий.



Рената Валеева