Депутаты предложили обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, гарантирующий всем учащимся государственных и муниципальных школ право на бесплатное горячее питание. Об этом сообщает зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.



— Настоящим законопроектом предлагается предоставить бесплатное питание школьникам, обучающимся по программам начального, основного и среднего общего образования, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что в настоящее время бесплатное горячее питание получают только ученики начальной школы, а также дети из льготных категорий, таких как многодетные семьи, сироты и дети с инвалидностью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов, его соавторами стали лидеры всех фракций. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5—11-х классов, — подчеркнул лидер СРЗП.

По мнению Миронова, школьное питание является не только финансовой нагрузкой для родителей, но и «атрибутом неравенства», поскольку рацион детей из обеспеченных и небогатых семей может существенно отличаться.

Горячее питание в школах Татарстана в 2026 году может подорожать с текущих 69,4 рубля до 77,7 рубля в день.

Рената Валеева