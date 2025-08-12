Горячее питание в школах Татарстана в 2026 году может подорожать до 77,7 рубля в день

Фото: Максим Платонов

Горячее питание в школах Татарстана в 2026 году может подорожать с текущих 69,4 рубля до 77,7 рубля в день. Соответствующий проект постановления кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2025 году нормативные затраты на горячее питание в школах составляли 69,4 рубля в день. На 2026 год они должны были составить 72,1 рубля, на 2027 год — 75,1 рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако, согласно новому документу, затраты в 2026 году могут составить 77,7 рубля в день, в 2027-м — 80,8 рубля, а в 2028-м — 84,1 рубля.

Напомним, с 1 января 2025 года стоимость комплексов питания в школах Казани должна была вырасти в среднем на 4—10 рублей.

В июле ЛДПР предложила обеспечить всех российских школьников бесплатным горячим питанием. Авторы законопроекта считают, что данная инициатива поможет снизить потребление фастфуда и газированных напитков среди несовершеннолетних, переключив их на более здоровое и полноценное питание.

Галия Гарифуллина