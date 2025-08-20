Агрохолдинг «Красный Восток» вышел на экватор уборочной кампании и приступил к севу озимых культур

На текущую дату валовый сбор зерновых превысил 120 тысяч тонн. Планируемая площадь под озимый сев составит более 50 тысяч гектаров

Фото: Алексей Вангаев

Агрохолдинг «Красный Восток» собрал уже более половины площади зерновых. На данный момент в закромах — свыше 120 тысяч тонн зерна, не считая подсолнечника и кукурузы. Компания вышла на экватор уборочной кампании и уверенно движется к завершению сезона.

Одновременно с этим «Красный Восток» приступил к севу озимых. В 2025 году площадь озимых культур превысит 50 тысяч гектаров, основную долю в структуре посевов традиционно занимает озимая пшеница.

