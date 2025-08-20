Агрохолдинг «Красный Восток» вышел на экватор уборочной кампании и приступил к севу озимых культур
На текущую дату валовый сбор зерновых превысил 120 тысяч тонн. Планируемая площадь под озимый сев составит более 50 тысяч гектаров
Агрохолдинг «Красный Восток» собрал уже более половины площади зерновых. На данный момент в закромах — свыше 120 тысяч тонн зерна, не считая подсолнечника и кукурузы. Компания вышла на экватор уборочной кампании и уверенно движется к завершению сезона.
Одновременно с этим «Красный Восток» приступил к севу озимых. В 2025 году площадь озимых культур превысит 50 тысяч гектаров, основную долю в структуре посевов традиционно занимает озимая пшеница.
