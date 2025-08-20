Спецпосланник США рассказал о 25 часах, проведенных в компании Путина и его окружения

Он упомянул, что в число этих людей входили помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провел в общей сложности около 25 часов в компании президента России Владимира Путина и его ближайших соратников. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

— У меня, наверное, набралось около 24-25 часов... с ним, а также с некоторыми из его людей, — цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

Спецпосланник упомянул, что в число этих людей входили помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Последний раз он посещал Россию 6 августа. Этот визит Уиткоффа в Россию стал уже пятым с начала года.



Рената Валеева