Спецпосланник США рассказал о 25 часах, проведенных в компании Путина и его окружения
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провел в общей сложности около 25 часов в компании президента России Владимира Путина и его ближайших соратников. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
— У меня, наверное, набралось около 24-25 часов... с ним, а также с некоторыми из его людей, — цитирует Уиткоффа РИА «Новости».
Спецпосланник упомянул, что в число этих людей входили помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Последний раз он посещал Россию 6 августа. Этот визит Уиткоффа в Россию стал уже пятым с начала года.
