Депутат Госдумы от Татарстана предложил ввести федеральные выплаты для «золотых» юбиляров

Депутат подчеркнул, что эта мера необходима для поддержки института брака

Глава комитета Госдумы по труду, курирующий Татарстан, Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне выплаты супружеским парам, прожившим в браке не менее 30 лет. Депутат подчеркнул, что эта мера необходима для поддержки института брака и демонстрации отношения государства к продолжительной семейной жизни.

— Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне, — заявил Нилов в интервью РИА «Новости».



Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий выплаты парам, состоящим в браке 30 лет, — 30 тысяч рублей, к 40-летию свадьбы — 40 тысяч, к 50-летию — 50 тысяч, к 60-летию — 60 тысяч и к 70-летию — 70 тысяч рублей. Однако, по словам Нилова, законопроект был отклонен.

— Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать, и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу, — сообщил депутат.

