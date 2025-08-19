Роспотребнадзор запустил второй этап борьбы с холерой в Республике Конго

Российские специалисты усилили эпидемиологический надзор и консультируют местных врачей по всей стране

Роспотребнадзор начал активные действия по борьбе с эпидемией холеры в Республике Конго. Специалисты ведомства прибыли в страну для проведения противоэпидемических мероприятий, запросив поддержку от местных властей.

В рамках работы группа экспертов проводит эпидемиологическое расследование, выявляя основные пути и факторы передачи холеры. Российские специалисты усилили эпидемиологический надзор и консультируют местных врачей по всей стране.

Для диагностики инфекций в Конго доставлены новейшие средства, разработанные Роспотребнадзором. Эти устройства позволяют за 60 минут выявлять возбудителей опасных болезней, включая холеру, чуму и сибирскую язву.

Кроме того, для улучшения лабораторной диагностики в стране будет использоваться мобильная лаборатория, которая была передана Республике Конго в феврале 2025 года.

Анастасия Фартыгина