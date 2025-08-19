Жителя Спасского района Татарстана оштрафовали за незаконный вылов раков

Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей, а также конфисковал лодку и орудия лова в пользу государства

33-летний мужчина из Спасского района предстал перед судом за незаконную добычу пресноводных раков. Прокуратура поддержала обвинение по статье 256 УК, касающейся вылова водных биоресурсов с использованием запрещенных орудий на охраняемых территориях, сообщает прокуратура Татарстана.

Суд установил, что 1 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в государственном природном заказнике «Спасский» недалеко от города Болгар, использовал резиновую лодку с мотором и установил 10 запрещенных раколовок длиной 4,1 метра.

11 апреля он извлек из этих раколовок 489 живых раков, каждый из которых стоил 115 рублей. Ущерб, причиненный экосистеме, составил более 56 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей, а также конфисковал лодку и орудия лова в пользу государства.

Анастасия Фартыгина