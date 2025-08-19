Казанцы потратят в среднем 2 тыс. рублей на подарок учителю к 1 сентября

Каждый пятый родитель планирует подарить педагогу и букет, и материальный подарок

Фото: Ринат Назметдинов

Подарочный тренд этого года показывает, что 9 из 10 родителей намерены порадовать учителей своих детей подарками. В среднем казанцы готовы потратить на это 2 тыс. рублей. Об этом стало известно из данных исследования «Авито».

Самым популярным подарком стали подарочные сертификаты — их планируют подарить более половины опрошенных. На втором месте по востребованности оказались наборы чая и кофе (44% из числа опрошенных), а сладости замыкают тройку лидеров (42%). Также в числе презентов — полезные для работы вещи, детские поделки и косметика.

Цветочный вопрос остается актуальным: каждый пятый родитель планирует подарить педагогу и букет, и материальный подарок. Большинство предпочитают традиционные осенние цветы: гладиолусы, астры и розы.

Бюджеты на поздравление распределились следующим образом: большинство родителей готовы потратить до 2 тыс. рублей, 15% планируют уложиться в сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Лишь небольшая часть опрошенных планирует выделить на подарок сумму свыше 5 тыс. рублей — 12% респондентов.

Согласно данным исследования, способы покупки подарков среди родителей разделились почти поровну — 44% покупают подарки офлайн, а 52% заказывают онлайн.

Ранее жители Казани проявили неоднозначное отношение к введению единой школьной формы по всей стране. Речь идет о новом ГОСТе, который вступит в силу с 3 сентября 2025 года. Он регулирует только качество одежды, а не ее фасон и цвет.



Наталья Жирнова