В Нижнекамске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию в квартире
Задержанный собирался сбывать наркотики через интернет-магазин в Татарстане
В Нижнекамске ликвидировали нарколабораторию и задержали местного жителя, организовавшего производство запрещенных веществ у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Установлено, что 39-летний мужчина нашел объявление о подработке и оборудовал в своей квартире лабораторию, где синтезировал наркотики.
При обыске оперативники обнаружили и изъяли 86,7 грамма мефедрона и 761,5 грамма марихуаны. Также в квартире в девяти горшках выращивалась конопля.
Кроме этого, изъято лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Задержанный рассказал, что собирался сбывать товар бесконтактным способом через интернет-магазин на территории Татарстана.
Возбуждено уголовное дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г», ч. 4, ст. 228.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, изготовление, перевозка и сбыт наркотических веществ).
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников.
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