В Нижнекамске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию в квартире

Задержанный собирался сбывать наркотики через интернет-магазин в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске ликвидировали нарколабораторию и задержали местного жителя, организовавшего производство запрещенных веществ у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что 39-летний мужчина нашел объявление о подработке и оборудовал в своей квартире лабораторию, где синтезировал наркотики.

При обыске оперативники обнаружили и изъяли 86,7 грамма мефедрона и 761,5 грамма марихуаны. Также в квартире в девяти горшках выращивалась конопля.

Кроме этого, изъято лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Задержанный рассказал, что собирался сбывать товар бесконтактным способом через интернет-магазин на территории Татарстана.

Возбуждено уголовное дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г», ч. 4, ст. 228.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, изготовление, перевозка и сбыт наркотических веществ).

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников.

Дарья Сайфиева