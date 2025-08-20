Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина