Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов.
