Российские ПВО за сутки сбили 141 украинский беспилотник и четыре авиабомбы

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Татьяна Демина

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат и четыре управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над российскими регионами.

Рената Валеева