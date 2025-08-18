Российские ПВО за сутки сбили 141 украинский беспилотник и четыре авиабомбы
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат и четыре управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
Силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над российскими регионами.
