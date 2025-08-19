Фарид Абдулганиев заявил о планах по созданию нового маркетплейса в Татарстане

Власти республики открыты к поддержке инициатив местных производителей и предпринимателей, включая развитие специализированных торговых площадок

Фото: Михаил Захаров

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, в разговоре с «Реальным временем» рассказал о планах открытия дополнительного онлайн-рынка для предпринимателей, частных производителей и представителей народных промыслов региона. По словам спикера, создание специализированного маркетплейса для фермеров и мастеров народного искусства является целесообразным лишь при условии соблюдения ряда факторов.

Абдулганиев подчеркнул важность учета доли рынка, необходимой для прибыльности бизнеса. Руководители крупных российских маркетплейсов отмечают, что рентабельность обеспечивается при доле рынка свыше 25%.

— Нужно учитывать опыт лидеров отрасли — излишняя конкуренция снижает эффективность, особенно для небольших организаций, — отметил омбудсмен в разговоре с «Реальным временем».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание было уделено вопросам логистики. Абдулганиев акцентировал внимание на важности налаживания системы поставок продукции непосредственно конечному покупателю. Это позволит минимизировать издержки и повысить конкурентоспособность региональных брендов.

Кроме того, Фарид Абдулганиев уточнил, что власти республики открыты к поддержке инициатив местных производителей и предпринимателей, включая развитие специализированных торговых площадок. Так, в июле сообщалось, что в Татарстане планируют создать маркетплейс химической продукции.

Напомним, сначала 2025 года объем онлайн-торговли вырос на 36% и составил 5,3 трлн рублей. 2%, или около 106 млрд рублей, приходится на Татарстан.

— Несмотря на некоторое замедление темпов роста количества селлеров, которое мы наблюдаем в последние два года, до потолка роста рынка еще очень далеко. В России доля интернет-торговли по итогам 2024 года составила порядка 16%. Для сравнения, в Китае — 27,6%, в Великобритании — 29,3%. То есть ограничений для роста рынка e-com в России пока не видно, — заявил «Реальному времени» уполномоченный по защите прав предпринимателей при раисе Татарстана Фарид Абдулганиев. Подробнее — в материале издания.

Дмитрий Зайцев