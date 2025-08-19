Татарстан пригласил китайских инвесторов к созданию молочных заводов для экспорта в КНР

Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов

Фото: Максим Платонов

Татарстан предложил китайским инвесторам рассмотреть возможность строительства заводов по переработке молока на территории республики с прицелом на экспорт готовой продукции в Китай. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на форуме «РОСТКИ».

По словам Фаррахова, новые предприятия могут специализироваться на переработке молока, производстве сыра и сливочного масла с использованием местного сырья и китайских технологий. Это позволит не только сохранить добавленную стоимость внутри республики, но и обеспечит гарантированный экспорт продукции на китайский рынок, что является важным преимуществом для выхода на этот сложный рынок.

Рената Валеева