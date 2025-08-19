В школах России усилят профориентацию с учетом региональных рынков труда

Со следующего учебного года внеурочный профориентационный курс «Россия — мои горизонты» будет на 50% посвящен региональным рынкам труда

Фото: Динар Фатыхов

Со следующего учебного года внеурочный профориентационный курс «Россия — мои горизонты» будет на 50% посвящен региональным рынкам труда. Кроме того, профориентационная работа в школах будет строиться на основе прогноза кадровой потребности, предоставленного Министерством труда России. Об этом сообщили в Фонде гуманитарных проектов, пишет ТАСС.

— Важной особенностью предстоящего учебного года станет внедрение регионального компонента в пилотном порядке. Согласно предстоящему плану занятий, в 2025/26 учебном году на реализацию регионального компонента может быть отведено до 50% от общего числа занятий курса «Россия — мои горизонты», входящего в Единую модель профориентации, — отметили в фонде.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Такой подход позволит школьникам более детально ознакомиться с возможностями трудоустройства в своем регионе, в том числе посредством экскурсий и других профильных мероприятий.

В каждом регионе уже определен список приоритетных профессий, на основе которого будут проводиться профпробы, экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора и в профильных образовательных организациях.

Минтруд подготовил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи.



Рената Валеева