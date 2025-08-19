Эксперт указал на ошибку судьи в матче «Рубин» — «Ростов»

Встречу в Казани судил арбитр Павел Кукуян

Фото: Динар Фатыхов

Судья Павел Кукуян допустил одну ошибку в матче «Рубина» и «Ростова» в Казани. Об этом рассказал бывший арбитр Игорь Федотов. Эксперт оценил работу Кукуяна на 8,3 балла из 10.

— Хорошая игра для Кукуяна, но на 58-й минуте он не показал желтую игроку «Рубина» Йочичу за срыв перспективной атаки. Тот не сыграл в мяч, было открытое пространство, в которое врывался футболист «Ростова», — сказал Федотов «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Рубином» и «Ростовом» закончился победой казанцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Кабутов на 51-й минуте игры.

«Рубин» после пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин