Исследование: большинство бизнесменов назвали логистику между Россией и Китаем главным драйвером

Фото: Артем Дергунов

Логистическая связанность внешнеторговых транспортных коридоров между Россией и Китаем — главный драйвер укрепления деловых отношений. К такому выводу пришли большинство участников делового завтрака «Мосты доверия между Россией и Китаем» на форуме «РОСТКИ» в ходе интерактивного голосования. За этот вариант отдали 37% голосов участников встречи.

Еще 25% участников полагают, что лучшим убедительным аргументом являются успешные кейсы работы китайских корпораций в России, еще 17% респондентов высказались на расширение медиапространства.

В нем приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов и представители китайского бизнеса.

Луиза Игнатьева