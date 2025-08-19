Вирусолог: новая пандемия — лишь вопрос времени
Ученый отмечает, что в последние десятилетия вирусы животных все чаще передаются человеку
Человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе с пандемиями, поскольку их возникновение является неизбежным. Такое мнение высказал известный вирусолог, почетный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис, пишет РИА «Новости».
— Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно, — заявил Пейрис.
Ученый отмечает, что в последние десятилетия вирусы животных все чаще передаются человеку, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года.
— Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку, — подчеркнул вирусолог.
Пейрис указал на то, что активное животноводство и интенсивное перемещение животных создают благоприятные условия для быстрого распространения вирусов среди домашнего скота. В частности, он отметил, что домашние куры, которые «очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства», генетически практически идентичны, что делает их особенно уязвимыми для распространения заболеваний.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».