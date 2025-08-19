За сутки в Татарстане пожарные ликвидировали семь пожаров

Спасатели совершили 14 выездов по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 18 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на семь пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 14 выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также трижды подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Сообщается, что на водных объектах республики за прошедшие сутки произошло одно происшествие.

С 11 по 17 августа в Татарстане произошло 37 пожаров, в результате которых один человек погиб.

Рената Валеева