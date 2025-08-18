За прошедшую неделю в Татарстане произошло 37 пожаров: один человек погиб

С 11 по 17 августа в Татарстане произошло 37 пожаров, в результате которых один человек погиб, а один получил травмы. Сотрудники пожарной службы смогли спасти 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности: не перегружайте розетки и удлинители, регулярно проверяйте провода на износ и отключайте электроприборы, когда они не нужны. Особенно важно не оставлять обогреватели и кухонные плиты без присмотра.

На водоемах республики произошло два инцидента, унесших жизни двух человек.

МЧС также призывает соблюдать осторожность на воде: учитывайте прогноз погоды, предупреждайте близких о своих планах, рыбачьте недалеко от берега и всегда имейте средства спасения при себе. Кроме того, не употребляйте алкоголь во время нахождения на воде.

Напомним, что в Татарстане пожарные за сутки ликвидировали шесть пожаров.



Анастасия Фартыгина